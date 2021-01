Nach über zwei Monaten medialer Abstinenz hat die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027; WKN: A117ME9) erleichtert auf ein Lebenszeichen des Firmengründers Jack Ma reagiert, der zweifelsfrei zu den einflussreichsten Unternehmern Chinas zählt. An der Nasdaq schoss der Anteilschein in einer ersten Reaktion um 6 % nach oben, womit das Papier in den vergangenen zwei Wochen einen kurzfristigen Aufwärtstrend herausbilden konnte. Schwerwiegender könnte allerdings ein frisches Statement der chinesischen Zentralbank sein, welche am heutigen Mittwoch ankündigte, den Online-Zahlungsverkehr außerhalb des regulären Bankensystems noch schärfer regulieren zu wollen, was auch eine ernsthafte Gefahr für den Wettbewerber Tencent (ISIN: KYG875721634; WKN: A1138D) darstellt.

