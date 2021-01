Hamburg (ots) - Dr. Thomas Rabe, CEO des Gütersloher Bertelsmann-Konzerns, steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Der 55-Jährige führt das Unternehmen bereits seit Januar 2012. Sein aktueller Vertrag reicht bis Ende 2021.



Wie es im Umfeld des Konzerns heißt, findet noch in dieser Woche eine Aufsichtsratssitzung statt, auf der die Verlängerung besiegelt werden soll. Für Rabe wäre es die dritte Amtszeit. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Ein Bertelsmann-Sprecher wollte sich auf Anfrage von 'new business' nicht zu dem Thema äußern.



