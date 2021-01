Trotz Corona-Pandemie konnten junge Firmen in den USA im vergangenen Jahr weit über 150 Milliarden US-Dollar an der Börse einsammeln. Ob diese Marke 2021 getoppt werden kann bleibt abzuwarten, die IPO-Pipeline der Wall Street ist jedenfalls prall gefüllt.? Weltweites Emissionsvolumen kletterte 2020 auf 263 Milliarden US-Dollar ? Blankoscheck-Börsengänge erfreuen sich großer Beliebtheit ? IPO-Jahr 2021 könnte Rekorde brechenMit Emissionserlösen in Höhe von weit über 150 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...