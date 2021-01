VARTA: Neue Rekordhochs in Arbeit

Nach einer beeindruckenden Kurs-Rallye im Zeitraum März bis September 2020, bei der sich die Aktie von VARTA (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) beinahe verdreifacht hatte und auf ein neues Rekordhoch bei rund 139 Euro kletterte, ging dem MDAX- und TecDAX-Papier die Luft aus.

Neue Kaufsignale liegen in der Luft

Der anschließende viermonatige Seitwärtslauf könnte aber in Kürze beendet sein, denn inzwischen liegen bei der Aktie wieder neue Kaufsignale in der Luft. Auch von fundamentaler Seite her spricht vieles dafür, dass der Batteriehersteller schon bald wieder in den Rallye-Modus hochschalten wird.

Beeindruckende Geschäftsentwicklung

Für weiter steigende Kurse spricht zum einen die nach wie vor starke Geschäftsentwicklung des in Ellwangen, Baden-Württemberg, ansässigen Konzerns. VARTA hatte Mitte November vergangenen Jahres die jüngsten Geschäftszahlen bekanntgegeben, die beeindruckend ausfielen. Auch dank des Zukaufs der Haushaltsbatteriesparte legte der Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 auf Jahressicht um 160 Prozent auf 630 Mio. Euro zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...