DJ EUREX/DAX-Future überwindet Konsolidierungs-Abwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future notiert am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet. Er gewinnt 18 auf 13.958 Punkte. In den Tag gegangen ist er mit 13.953. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.975 und das Tagestief bei 13.937 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 452 Kontrakte. Trotz des dünnen Umsatzes hat sich die technische Lage weiter verbessert. Denn der Future hat nun den Konsolidierungs-Abwärtstrend bei knapp 13.940 Punkten überwunden. Auf der Oberseite kommen damit die Widerstände bei 14.005 und bei 14.123 auf die Agenda. Auf der Unterseite würde ein nachhaltiger Rückfall in den Konsolidierungs-Abwärtstrend die Lage wieder eintrüben.

January 21, 2021 00:05 ET (05:05 GMT)

