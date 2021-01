Was ist passiert? Die Aktien von Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) stiegen letzten Donnerstagmorgen, nachdem Taco Bell, eine Restaurantkette im Besitz von Yum! Brands (WKN:909190), eine wichtige Ankündigung machte. Taco Bell strebt nach mehr vegetarierfreundlichen Menüpunkten und bittet Beyond Meat um Hilfe. Um 10:15 Uhr EST lag die Aktie von Beyond Meat 7 % im Plus. Was hat das zu bedeuten? Im Jahr 2020 hat Taco Bell bestimmte Menüpunkte wegen der COVID-19 Pandemie gekürzt. Viele andere Restaurants taten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...