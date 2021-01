EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Belimo Holding AG: Belimo hält Umsatz in Lokalwährungen stabil



21.01.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 21. Januar 2021, 07:00 Uhr MEZ Medienmitteilung der Belimo-Gruppe Belimo hält Umsatz in Lokalwährungen stabil



Ungeachtet der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erzielte die Belimo-Gruppe 2020 in Lokalwährungen einen stabilen Nettoumsatz (+/- 0.0 Prozent). In Schweizer Franken sank der Nettoumsatz um -4.5 Prozent auf CHF 661.2 Millionen. Für die Marktregion Europa betrug das Umsatzwachstum in Lokalwährungen +1.8 Prozent, für Amerika -1.8 Prozent und für Asien Pazifik -1.1 Prozent. Die Nettoumsätze der Luftanwendungen (+/- 0.0 Prozent) und Wasseranwendungen (-0.1 Prozent) blieben in Lokalwährungen unverändert. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2020 % Wachstum

in Lokalwährungen

in % 2019 % Europa 322'285 49 1.8 328'777 48 Amerika 253'875 38 -1.8 272'849 39 Asien Pazifik 85'067 13 -1.1 91'054 13 Gruppe 661'226 100 0.0 692'680 100 Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 2020 % Wachstum

in Lokalwährungen

in % 2019 % Luft 368'415 56 0.0 385'480 56 Wasser 292'812 44 -0.1 307'200 44 Total 661'226 100 0.0 692'680 100 Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 661 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Link zu den Definitionen alternativer Performancekennzahlen: www.belimo.com/finanzielle-uebersicht Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 65 01 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Geschäftsbericht 2020 /

Medien- und Finanzanalystenkonferenz 8. März 2021 Generalversammlung 2021 29. März 2021

Ende der Ad-hoc-Mitteilung