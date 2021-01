DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf US-Stimuli treibt Aktienkurse weiter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren auch am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Anleger setzten auf weitere Wirtschaftsstimuli in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden, heißt es aus dem Handel. Und von einer Erholung der US-Wirtschaft würden auch die exportorientierten asiatischen Volkswirtschaften profitieren. Die US-Börsen hatten am Mittwoch, dem Tag der Amtseinführung Bidens, kräftig zugelegt und neue Rekordstände verzeichnet.

Ermutigende Signale kommen von Daten zu den japanischen Exporten, die im Dezember auf Jahressicht wider Erwarten gestiegen sind. Das Wachstum verdankt sich vor allem den Exporten nach China und in andere asiatische Länder.

An der Tokioter Börse steigt der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 28.739 Punkte. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 1,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong bleibt mit einem Plus von 0,4 Prozent zurück. Hier bremsen nach Angaben aus dem Handel Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Unter anderem verlieren die am Vortag noch haussierenden Alibaba 2 Prozent, die Aktie des Smartphone-Herstellers Xiaomi büßt 1,6 Prozent ein. Tencent legen dagegen um weitere 1,8 Prozent zu.

In Seoul legt der Kospi um 1,0 Prozent zu, gestützt von soliden vorläufigen Exportdaten für die ersten Januar-Wochen. In Australien, wo der Handel schon beendet ist, verbesserte sich der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent. South32 schlossen in Sydney nach Vorlage eher durchwachsender Produktionszahlen 0,4 Prozent niedriger.

Bank of Japan ohne Überraschung - Yen zieht an

Unbeeindruckt zeigen sich die Börsen der Region vom Ergebnis der Zinssitzung der japanischen Notenbank (BoJ). Diese hat ihren geldpolitischen Kurs erwartungsgemäß ebenso bestätigt wie ihre pessimistische Wachstumsprognose für das im März endende Fiskaljahr. Ihre Erwartung für das im April beginnende Fiskaljahr hat die BoJ dagegen leicht angehoben. Japan hatte in Tokio und mehreren anderen Präfekturen die Lockdown-Maßnahmen aufgrund steigender Corona-Fallzahlen im Januar verschärft, was die Wirtschaft im ersten Kalenderquartal belasten dürfte. Am Devisenmarkt zieht der Yen darauf weiter an, der Dollar kostet nur noch 103,38 Yen. Das ist der höchste Stand seit zwei Wochen.

LG Display und LG Electronics mit Kurssprüngen

Unter den Einzelwerten steigen Dentsu Group in Tokio mit der Hoffnung auf eine Restrukturierung um 4,6 Prozent. Das Unternehmen erwägt den Verkauf seiner Zentrale in Tokio.

In Hongkong verbessern sich BYD um 5,5 Prozent. Die Kapitalerhöhung des chinesischen Autoherstellers war mehrfach überzeichnet, wie das Wall Street Journal berichtet, dem Investoren Einblick in die entsprechenden Unterlagen gewährten. Der chinesische Partner von Daimler will mit der Ausgabe neuer Aktien 29,8 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 3,2 Milliarden Euro) erlösen.

LG Electronics springen in Seoul um fast 10 Prozent nach oben auf 23.300 Won. Die Analysten von Daiwa sind zuversichtlich, dass LG mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes schlagen wird. Sie haben ihr Kursziel für die Aktie um 28 Prozent erhöht auf 23.000 Won und die Einstufung Outperform bekräftigt.

LG ELectronics machen ebenfalls einen Satz und zwar um 11,4 Prozent. Hier sorgt für Kursfantasie, dass sich das Unternehmen möglicherweise von seinem Verluste machenden Smartphone-Geschäft trennt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.823,70 +0,79% +3,59% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.738,53 +0,75% +3,93% 07:00 Kospi (Seoul) 3.144,85 +0,97% +0,97% 07:00 Schanghai-Comp. 3.631,01 +1,34% +4,55% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.074,53 +0,37% +9,99% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.009,57 +0,36% +5,35% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,17 -0,21% -1,58% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2136 +0,2% 1,2109 1,2155 -0,6% EUR/JPY 125,47 +0,0% 125,41 126,15 -0,5% EUR/GBP 0,8865 -0,0% 0,8868 0,8895 -0,7% GBP/USD 1,3691 +0,3% 1,3654 1,3667 +0,1% USD/JPY 103,38 -0,2% 103,56 103,79 +0,1% USD/KRW 1098,92 +0,1% 1097,38 1099,83 +1,2% USD/CNY 6,4593 -0,1% 6,4665 6,4657 -1,0% USD/CNH 6,4577 -0,1% 6,4640 6,4658 -0,7% USD/HKD 7,7520 +0,0% 7,7517 7,7518 -0,0% AUD/USD 0,7774 +0,3% 0,7747 0,7739 +0,9% NZD/USD 0,7209 +0,5% 0,7172 0,7145 +0,4% Bitcoin BTC/USD 34.549,00 -1,3% 35.006,00 35.665,75 +18,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 53,24 0,0% 0,00 +9,7% Brent/ICE 55,96 56,08 -0,2% -0,12 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.873,45 1.871,00 +0,1% +2,45 -1,3% Silber (Spot) 25,99 25,88 +0,4% +0,11 -1,5% Platin (Spot) 1.114,65 1.116,88 -0,2% -2,23 +4,1% Kupfer-Future 3,66 3,64 +0,6% +0,02 +4,2% ===

