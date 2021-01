Am Tag nach dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten gehen die Anleger frohen Mutes in den Handel. Der DAX steht am Donnerstag wieder kurz vor der runden Marke von 14.000 Punkten, der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 13.966 Punkten.Der Demokrat Joe Biden ist seit gestern der 46. Präsident der USA. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass er die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit billionenschweren Hilfsmaßnahmen ...

