Mit Joe Biden ist nun zwar ein Mann im Weißen Haus, der weniger plump als sein Vorgänger handeln dürfte, er ist aber auch ganz klar gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2. Und für die zweite Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland gibt es nun auch wieder in Europa verstärkten Gegenwind.So will das Europa-Parlament nach der Verhaftung von Andrej Nawalny schärfere Sanktionen gegen Russland beschließen. Dazu zählen unter anderem das Einfrieren von Vermögen in der EU sowie Reiseverbote von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...