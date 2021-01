Der amerikanische Technologiekonzern Qualcomm Inc. (ISIN: US7475251036, NASDAQ: QCOM) schüttet am 25. März 2021 eine Quartalsdividende von 65 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 4. März 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 164,60 US-Dollar (Stand: 20. Januar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Das Unternehmen ...

