Die starke Wall Street zieht heute früh auch die asiatischen Börsen mit nach oben. Nahezu alle wichtigen Benchmarks verzeichnen deutliche Gewinne, wobei die chinesischen Benchmarks und Taiwan die höchsten Gewinne verzeichnen. Die gute Stimmung überträgt sich auch auf den Terminmarkt. Alle Futures liegen im Plus, wenngleich der Zugewinn teilweise sehr verhalten ist. So liegt der DAX-Future nur knapp im Gewinn bei 13.946 Punkten. Der S&P 500 Future steigt um 0,23 % auf 3.853 Punkte und der Nasdaq-Future zieht um 0,41 % auf 13.349 Punkte nach oben.Vor dem Hintergrund eines starken amerikanischen Marktes stiegen auch alle deutschen Benchmarks am Mittwoch. Der DAX verbesserte sich erneut langsam und holte verlorenes Terrain auf, das man in der vergangenen Woche schnell abgegeben hatte. Am späten Mittwochnachmittag schloss der Index bei 13.921,37 Punkten (+0,77 %). Die Anleger kauften vor allem die Automobilhersteller zurück. Die Stämme von BMW verbesserten sich um 3,59 % auf 70,79 Euro und die Aktien von Daimler stiegen um 4,15 % auf 57,91 Euro.

