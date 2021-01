The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2021





ISIN Name

US16891Y1038 CHINA EVERGRD.UNSP.ADR/25

FR0010998039 C.F.FINANC.LOC. 11/21 MTN

XS1634420605 EIB EUR.INV.BK 17/21 MTN

XS1003251441 MONDELEZ INTL 13/21

DE000DK8PWA7 DEKABANK DGZ IHS.6178

XS1324932273 BAHRAIN 15/21 REGS

XS0584493349 BUENOS AIR. 11/21 REGS

USG2353WAA92 CNOOC FIN. 11/21 REGS

DE000NLB2F39 NORDLB 2 PH.BD.12/13

XS0579851949 ESKOM HLD. SOC 11/21 REGS

