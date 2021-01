The following instruments on XETRA do have their first trading 21.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.01.2021Aktien1 GB00BMH46555 7digital Group PLC2 IE00B2357X72 Arkle Resources PLC3 GB00BYMSY631 Armadale Capital PLC4 US09076G1040 Biophytis5 GB00BD0NBV71 Thor Mining PLC6 ES0182280018 Urbas Grupo Financiero S.A.7 FR0014000T90 2MX Organic S.A.8 JP3728000005 Nippon Parking Development Co. Ltd.9 JP3351150002 Shizuoka Gas Co. Ltd.10 GB00B02H2F76 Augean PLC11 JE00BYTQ7945 Bion PLC12 GB00BG226J60 Nucleus Financial Group Plc13 US78440X8048 SL Green Realty Corp.Anleihen/ETF1 DE000A289NP0 Brandenburg, Land2 US900123DC14 Türkei, Republik3 US900123DB31 Türkei, Republik4 XS2286041517 Wintershall Dea Finance 2 B.V.5 XS2288097483 Wizz Air Finance Company B.V.6 FR0014001NN8 Frankreich, Republik7 FR0014001LQ5 Agence France Locale8 DE000DD5AUX0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 US459058JJ33 International Bank for Reconstruction and Development10 CH0379610998 Basler Leben AG11 DE000BHY0C47 Berlin Hyp AG12 CH0483181001 Credit Suisse [Schweiz] AG13 CH0419041246 Deutsche Pfandbriefbank AG14 CH0540633051 Dufry One B.V.15 XS2290963466 European Investment Bank (EIB)16 CH0391647986 HOCHDORF Holding AG17 XS2010029234 Istanbul Metropolitan Municipality18 US63633DAF15 National Health Investors Inc.19 CH0591084253 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft20 XS2283175607 Standard Chartered PLC21 CH0416445333 Trafigura Funding S.A.22 CH0365501516 UBS Group AG23 XS2286041947 Wintershall Dea Finance 2 B.V.24 DE000BLB9M46 Bayerische Landesbank25 XS2291788656 Royal Bank of Canada26 XS2291901994 Sparebanken Sør Boligkreditt27 XS2291692890 Chile, Republik28 XS2290544068 CPI PROPERTY GROUP S.A.29 XS2289822376 European Investment Bank (EIB)30 DE000HLB4033 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB2Z11 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB2Z29 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB2Z03 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB2ZF7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB2ZH3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB2Y95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB2ZA8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB2Y87 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 IE00BLRPRD67 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF40 IE00BLRPRF81 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF