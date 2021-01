Seitwärtsrendite mit OMV, BP und Total

Die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung zieht nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Ölpreis nach oben: Seit Anfang November sind die Preise für die Nordseesorte Brent Crude Oil an der ICE etwa 35 Prozent gestiegen, der aktuelle nächstfällige März-Kontrakt handelt derzeit mit 55 US-Dollar. Davon profitieren auch die europäischen Öl-Konzerne - die Aktien von Total, Royal Dutch Shell, BP, ENI, Repsol und OMV haben entsprechend aufgeholt. Wer etwas defensiver in die zyklische Branche investieren will, engagiert sich mit Zertifikaten.

BP mit 23 Prozent p.a. Rendite-Chance (Juni)

Das Discount-Zertifikat der HVB auf BP mit der ISIN DE000HZ3BYK2 bietet bei einem Preis von 3,05 Euro einen Sicherheitspuffer von knapp 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 3 britischen Pfund ergibt sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 0,31 Euro oder 23,4 Prozent p.a. - sollte die Aktie am Bewertungstag 18.6.21 unter dem Cap schließen, erhalten Anleger einen Barausgleich.

OMV mit 24 Prozent p.a. Rendite-Chance (Juni)

Wer auf eine Seitwärtsbewegung bei OMV setzen möchte, kann zum Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HZ6N011 greifen: Bei einem Preis von 33,97 beträgt der maximale Gewinn 3,54 Euro oder 24,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.6.21 zumindest auf Höhe des Caps von 37,50 Euro schließt. Ansonsten erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Total mit 11,2 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der HVB auf die Total-Aktie mit der ISIN DE000HZ3KE97 bietet mit einem Basispreis von 36 Euro einen Sicherheitspuffer von knapp 3 Prozent. Anleger erhalten unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Zinskupon von 11,2 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs unter pari steigt die Rendite auf 12,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 17.12.21 auf oder über 36 Euro schließt.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die mit einer relativ defensiven Strategie auf eine konjunkturelle Erholung in Europa und damit die Seitwärtsbewegung des Ölpreises setzen und die Marktführer der Branche ins Depot aufnehmen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Anlageprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de