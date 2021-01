Bei Alibaba ist der Chef wieder auferstanden und bewirkte immerhin + 6 % Tagesgewinn. Unsere Einschätzung in der Actien-Börse bleibt gültig: Die umfangreiche Korrektur um fast 40 % hat ausgereicht, neu in Position zu gehen. Weitere Details gibt es in Kürze.



