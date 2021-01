DJ Telekom und Cellnex fusionieren niederländisches Funkturmgeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und Cellnex legen ihre Mobilfunkinfrastruktur in den Niederlanden im Rahmen einer komplexen Transaktion zusammen. Mit rund 4.310 Standorten einschließlich geplanter Neubauten entsteht die größte unabhängige Funkturm-Gesellschaft in dem Land, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Telekom.

Die Telekom bringt dazu ihre Tochter T-Mobile Infra mit 3.150 Mobilfunk-Masten und Dach-Standorten für eine Barzahlung von 250 Millionen Euro in eine neue, unabhängig gemanagte Fondsgesellschaft Digital Infrastructure Vehicle (DIV) ein, die diese wiederum an Cellnex NL überträgt. Die DIV wird im Gegenzug mit rund 38 Prozent an Cellnex NL beteiligt sein.

Anker-Investoren der DIV sind Telekom und Cellnex - mit Investitionen von 400 und 200 Millionen Euro. DIV wird anschließend aber für institutionelle Investoren geöffnet. Die Telekom will nach Beteiligung der Dritt-Investoren rund 25 Prozent an dem Fonds halten.

Der Fonds soll europaweit Investitionen in digitale Infrastruktur-Projekte in den Bereichen Glasfaser, Mobilfunk-Standorte und Datenzentren tätigen und dabei attraktive risikoadäquate Renditen für die Investoren erwirtschaften.

Nach dem Closing wird die Telekom T-Infra entkonsolidieren. Das Tochterunternehmen setzte zuletzt rund 60 Millionen Euro im Jahr um.

