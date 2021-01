Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte bei 1,2124 Dollar nach 1,2107 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2101 Dollar festgesetzt.Nach der Amtseinführung des neuen, 46. US-Präsidenten Joe Biden, der in den Vereinigten Staaten ein 1,9 Billionen Dollar schweres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...