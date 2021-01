NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 437 auf 472 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell für den Halbleiterindustrie-Ausrüster an dessen Quartalszahlen und den Ausblick auf 2021 an. Daraus resultierten höhere Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2021 bis 2023, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 00:15 / GMT

NL0010273215