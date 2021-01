Die Aktie von British American Tobacco (WKN: 916018) ziert seit inzwischen (glaube ich) zwei Jahren mein Portfolio. Ursprünglich habe ich die Anteilsscheine mal wegen der netten Dividende gekauft. Und keine Frage: Hier hat mich die BAT-Aktie, wie sie in Kurzform genannt wird, auch nicht enttäuscht. Trotzdem bin ich derzeit ganz stark am Überlegen, mich von der BAT-Aktie zu trennen. Warum, fragst du dich? Ganz einfach: Das will ich im Folgenden etwas näher erklären. Wobei ich fairerweise auch zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...