Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG



Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 21.01.2021

Kursziel: EUR 3,80 (bislang EUR 3,90)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2020



Gestern hat CO.DON vorläufige Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Mit Konzernumsätzen von EUR 6,2 Mio. wurde die Guidance, die einen im Jahresvergleich moderaten Umsatzanstieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (EUR 6,6 Mio.) vorgesehen hatte, nicht ganz erreicht. Ursächlich hierfür war Angabe gemäß zum einen das pandemiebedingt schwache Geschäft in Großbritannien und Österreich, wo vor allem im vierten Quartal 2020 Normal- und Intensivbetten zum überwiegenden Teil mit Corona-Patienten belegt waren. Zum anderen verschiebt sich Angabe gemäß die ursprünglich für Dezember 2020 erwartete Milestone-Zahlung aus dem Vertrag mit Generium JSC über die Auslizensierung des matrixassoziierten Knorpelzellenprodukts CO.DON chondrosphere für den russischen Markt pandemiebedingt in das laufende Jahr 2021. Demgegenüber konnten die Erlöse in Deutschland trotz der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, im Zuge der COVID-19-Pandemie keine elektiven Operationen durchzuführen, in etwa auf Vorjahresniveau stabilisiert werden. In den Niederlanden wurden die mit Spherox erwirtschafteten Erlöse - von niedrigem Niveau ausgehend - nahezu vervierfacht. Aus unserer Sicht belegen gerade die Entwicklungen in den beiden letztgenannten Regionen das signifikante Marktpotenzial dieses einzigen, derzeit erhältlichen und EU-weit zugelassenen Arzneimittels für neuartige Therapien (ATMP) zur autologen Behandlung von Gelenkknorpeldefekten im Knie in den europäischen Kernzielregionen.

Die Guidance zum Ergebnis nach Steuern, die eine im Jahresvergleich leicht rückläufige Entwicklung gegenüber 2019 (EUR -12,6 Mio.) vorsieht, wurde bestätigt.



Wir arrondieren unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 3,80 von EUR 3,90 je Aktie (Base Case-Szenario) und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Vergleichbare Kursziele (EUR 3,50 je Aktie) lassen sich aus einem Economic Profit- Wertschöpfungsmodell ableiten, das wir als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells herangezogen haben. Mittelfristig sind nach u. E. deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder uneingeschränkt möglich werden und auch wenn es CO.DON wie von uns erwartet gelingt, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe

Knorpelzelltransplantation zu setzen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22015.pdf



