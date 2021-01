Sehr früh im Jahr und rein digital hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V. am 21.01.2021 seine Jahresmedienkonferenz abgehalten. Gleich zu Beginn rückte GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler die Betriebsschließungsversicherung (BSV) in den Mittelpunkt - ein Produkt, das bislang nur wenige kannten, das nun aber plötzlich durch Corona "in die öffentliche Wahrnehmung katapultiert" worden sei.

