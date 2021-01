Sollte dem DAX ein nachhaltiger Durchbruch über 14.000 Punkte gelingen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 14.131 Punkten zu rechnen. Geht es noch weiter höher, wäre die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart die nächste Anlaufmarke. Solange der DAX über dem 10er-EMA bei aktuell 13.860 Punkten notiert, sind kurzfristig weiter steigende Kurse zu erwarten.

Rutscht der DAX hingegen wieder unter den 10er-EMA ab, wäre dies ein erneutes Warnsignal. Dann droht wie in den Vorjahren ein erneuter Abprall im DAX an der steigenden Widerstandslinie im Monatschart mit in der Folge möglicherweise langfristig fallenden Kursen. Das Kursziel wäre dabei im großen Bild der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 14.000 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 14.000, 14.150 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.900, 13.800, 13.700, 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.595, 13.441, ...

