Heute hat NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) seinen Capital Markets Day: CEO Jon André Løkke vertraut auf die technologische Innovationskraft Nel's. In 2025 soll grüner Wasserstoff für 1,5 USD je Kilo produziert werden können. Damit wäre der Siegeszug der Brennstoffzellentechnologie nicht aufzuhalten. Und Nel geht davon aus durch seine neue "Serienfertigung" von Elektrolyseuren in Heroya dazu in der Lage zu sein. Wobei die Selbsteinschätzung Nel's als "Technologieführer" wohl nicht unbestritten sein wird, aber zumindest wäre Nel mit den genannten Produktionskosten "ganz weit vorne". Sind die Ankündigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...