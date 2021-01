Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 19,5 auf 36,5 Euro angehoben. Die Aktie wurde zudem vom Analysten Michael Marschallinger von "Hold" auf "Accumulate" in seiner Studie hinaufgestuft.Die Kurszielanpassung führt der Experten in seiner Studie vor der Zahlenvorlage von voestalpine am 9. Februar auf höhere ...

