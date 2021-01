Merck war gestern mit einem Verlust von über 3 % Schlusslicht im DAX. Auslöser der Kursschwäche war eine abgebrochene klinische Studie für das Lungenkrebsmedikament Bintrafusp alfa, auf das man große Hoffnungen gesetzt hatte. In der Medikamentenforschung gehört es aber zum Geschäft, dass man hin und wieder scheitert. Zudem ist die negative Kursreaktion weit von einer Katastrophe entfernt. Wichtiger ist, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Sie sollten also eher versuchen, die Kursschwäche zu nutzen. Kaufbasis: 138/140 €.



