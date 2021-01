Die Square-Aktie (WKN: A143D6) ist inzwischen alles andere als klein. Wobei das in vielerlei Hinsicht interpretiert werden kann. Alleine der Aktienkurs des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters ist in den letzten Wochen und Monaten mächtig geklettert. In Euro notiert die Square-Aktie gegenwärtig auf einem Kursniveau von 187,80 Euro (20.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen). Das sind immerhin fast 5,5 % mehr als noch zum Jahresanfang. Auch die Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns ...

