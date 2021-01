CD Projekt ist ein gar nicht mehr so unbekannter Spieleentwickler aus Polen, der mit der Witcher Reihe einen großen Erfolg feiern konnte. Daran anschließen sollte dann Cyberbunk 2077 an dem viele Jahre lang entwickelt worden ist. Leider ging der Start zumindest auf den Konsolen der alten Generation völlig schief, da das Spiel dort anscheinend unspielbar war. Dies führte auch zu einem Absturz des aufgepumpten Aktienkurses. Trotzdem sollte die Firma die Probleme einigermaßen in dem Griff bekommen und wenn sie die Erwartungen für 2021 erfüllen würden, wäre die Aktie gar nicht so uninteressant. Mehr dazu im folgenden Video: ...

