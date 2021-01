Der Anteilsschein von SAP notiert am Donnerstag fester. Die Aktie kostete zuletzt 105,60 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 74 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von SAP. Zur Stunde wird das Papier an der Börse mit 105,60 Euro bewertet. Zieht man den Eurostoxx 50 als Benchmark hinzu, dann liegt der Anteilsschein von SAP vorn.

