Die reconcept GmbH plant die Aufstockung ihrer kürzlich ausplatzierten und börsennotierten Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289R82) - genannt reconcept Green Bond I - um weitere 1 Mio. Euro. Bislang ist ein Anleihe-Volumen in Höhe von 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Der Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien möchte nach eigenen Angaben das derzeit große Interesse an "grünen Anlagemöglichkeiten" damit weiter ausschöpfen.

ANLEIHE CHCEK: Die reconcept-Anleihe 2020/25 (A289R8) bietet über die Laufzeit von 5 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...