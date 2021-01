Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem am Dienstag eine große Anzahl von Neuemissionen im Kalender standen, ging es am Mittwoch etwas ruhiger zu, so die Analysten der Helaba.Das Land Brandenburg sei mit einer 25jährigen Platzierung aktiv gewesen. EIB sei mit einem 7jährigen Papier auf ausreichend Nachfrage getroffen. Die Dimensionen am Vortag - eine rund 10fache Überzeichnung der Emission mit 30jähriger Laufzeit - seien aber nicht annähernd erreicht worden. Neue Mandate seien gestern von der Dt. Pfandbriefbank und dem Land Nordrhein-Westfalen angekündigt worden. In Kürze sei auch mit der ersten Emission der EU im Rahmen des SURE-Programms zu rechnen. Bereits in der vergangenen Woche seien sogenannte RfPs (request for proposal) versandt worden, um den Markt für Papiere mit 7- und 30jähriger Laufzeit zu sondieren. ...

