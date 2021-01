Hannover (www.anleihencheck.de) - Wir haben einen neuen EUR-Benchmark-Emittenten am Markt gesehen, den wir jedoch nicht dauerhaft in unsere Coverage aufnehmen können: Die West African Development Bank (BOAD) wurde 1973 gegründet und ist die Entwicklungsbank der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA) mit Sitz in Lomé, Togo, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...