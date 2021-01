Hamburg (ots) - Die Marke GEOLINO nimmt Kinder seit 25 Jahren mit auf Entdeckungsreise und ist ihnen ein treuer Begleiter beim Großwerden. Im März 2021 erweitert GEOLINO sein Magazinportfolio und damit seine Zielgruppe: MEIN ERSTES GEOLINO richtet sich an Drei- bis Fünfjährige und begeistert sie mit altersgerechten und jahreszeitlichen Inhalten für die Vielfalt unserer Welt. Die Jüngsten der GEOLINO-Zielgruppe lernen im Magazin unter anderem heimische Tiere kennen, bekommen Anregungen für Basteleien und knobeln sich mit den Eltern oder Großeltern durch Rätsel. In jeder Ausgabe von MEIN ERSTES GEOLINO findet sich darüber hinaus eine exklusive Vorlesegeschichte - mit einem Trick, der spielerisch aufs Selberlesen vorbereitet.Durch den Ausbau des Magazinportfolios hält GEOLINO zukünftig die besten journalistischen Angebote für Kinder von drei bis dreizehn Jahren bereit, stillt ihre Neugierde und vermittelt den jungen Leser*innen Freude an Wissen aller Art: GEOLINO, Deutschlands größtes Kinder-Wissensmagazin für die Neun- bis Dreizehnjährigen, GEOLINO MINI für die Fünf- bis Achtjährigen und neu, MEIN ERSTES GEOLINO für Kinder von drei bis fünf Jahren.Die Erstausgabe von MEIN ERSTES GEOLINO erscheint am 24. März 2021. Der Copypreis des zweimonatlichen Magazins beträgt 3,90 Euro, die Druckauflage liegt bei 45.000 Exemplaren.Pressekontakt:Tamara KlaprothKommunikationsmanagerin GEOLINOGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (040) / 3703 - 5550E-Mail: klaproth.tamara@guj.dewww.geolino.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEOlino, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067605/100863665