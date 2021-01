Viele Anleger haben sich über die doch überraschend erfreulichen Renditen 2020 gefreut. Nicht wenige Aktien haben im vergangenen Jahr das Investment sogar verdoppelt. 2021 gilt es also, eine ähnlich erfreuliche Performance abzubekommen. Und nach gerade mal zwei Wochen haben einige Unternehmen schon richtig abgeliefert. ReneSola (WKN: A2DLEP), 3D Systems (WKN: 888346) und Globalstar (WKN: A0LBTE) haben sich bereits als erfreuliche Vertreter am Markt erwiesen. Alle drei haben ihren Kurs in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...