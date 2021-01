BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat in Hongkong neue Aktien in einem Milliarden-US-Dollar Volumen ausgegeben, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Die BYD Company Ltd., unter anderem chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und von Warren Buffett und seinem Fonds Berkshire...

Den vollständigen Artikel lesen ...