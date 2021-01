Derzeit kann sich die weltweite Halbleiterindustrie über einen massiven Nachfrageboom freuen. So profitierte die Branche in Zeiten der Covid-19-Pandemie von der starken Nachfrage aus dem Bereich Konsumelektronik sowie bedingt durch den Home-Office-Boom vom hohen Absatz bei PC's. Denn bislang verfügten viele Angestellte nur über ältere Computer samt Zubehör, die sich für den heutigen Arbeitsalltag nicht mehr als hinreichend leistungsfähig erwiesen haben. Diese erfreuliche Entwicklung spielt auch dem Thüringer TecDax-Konzern Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601; WKN: A2NB60) in die Karten, da dieser für die Halbleiterausrüstungsindustrie, die vielerorts massiv ihre Kapazitäten ausbaut, einzelne Module, aber auch komplette Systeme liefert.

