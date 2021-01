Mit dem Pico bietet die Raspberry-Pi-Foundation jetzt ein winziges Mikrocontroller-Board für diejenigen an, für die ein normaler Raspberry Pi zu groß, zu teuer oder zu energiehungrig ist. Die Raspberry-Pi-Foundation steigt ab sofort auch in den Markt für Mikrocontroller ein. Den zugrundeliegenden Chip namens RP2040 hat der gemeinnützige Hardware-Bauer gleich selbst entwickelt. "Es scheint, als würde heutzutage jede Fruchtfirma ihr eigenes Silicon herstellen, und wir sind da keine Ausnahme", erklärt Raspberry-Pi-COO James Adams in Anspielung an Apples M1-Chip. Der RP2040 basiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...