WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat die Flottenziele der Europäischen Union beim Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) im vergangenen Jahr wie erwartet leicht verfehlt. 2020 sank der durchschnittliche Ausstoß neu verkaufter Autos im Konzern zwar um rund ein Fünftel auf 99,8 Gramm je gefahrenem Kilometer, wie Volkswagen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. In dem mit kleineren Herstellern bei der EU gebildeten maßgeblichen Pool zur CO2-Abrechnung lag VW aber insgesamt noch um rund 0,5 Gramm über dem Zielwert. Im vierten Quartal entstehe dem Konzern dadurch keine weitere Ergebnisbelastung, weil bereits frühzeitig Rückstellungen gebildet worden seien. Die EU-Kommission muss die Abgaswerte noch offiziell bestätigen. VW-Chef Herbert Diess hatte bereits angekündigt, dass die Ziele um weniger als ein Gramm verfehlt werden dürften.

In der EU galten sei dem vergangenen Jahr verschärfte Vorgaben für den CO2-Ausstoß. Branchenweit sollte dieser - von Übergangsregelungen abgesehen - bei 95 Gramm pro gefahrenem Kilometer liegen. Jeder Autohersteller hat je nach Marktposition und Schwere der produzierten Autos eigene individuelle Ziele zu erfüllen. Weichen die realen Werte weit davon ab, drohen hohe Strafen: Pro verkauftem Fahrzeug und durchschnittlichem Gramm CO2 zu viel sind 95 Euro fällig./men/mis