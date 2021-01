Der Hersteller spendiert dem Konzeptfahrzeug für Abenteuerlustige Solarzellen, Offroad-Fähigkeiten und Wohnausstattung - und bleibt dabei nah an der Serienvariante. Ein Concept Car der etwas anderen Art hat Nissan vorgestellt. Statt einem futuristischen Bulli im Lifestyle-Gewand, wie etwa der Mini Urbanaut, spricht der E-NV200 Winter Camper Abenteurer und Reislustige an. Dazu haben die Ingenieure eine vollfunktionsfähige Küche samt Kühlschrank und ausklappbare Betten in das E-Auto integriert. Der obligatorische Ausklapp-Tisch bietet knapp Platz für zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...