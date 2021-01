Die schwer angeschlagene Fluggesellschaft Air Norwegian Shuttle kann nach Vorlage eines Sanierungsplans auf weitere finanzielle Hilfe der norwegischen Regierung hoffen. "Der Plan scheint robuster zu sein als der, zu dem wir im Oktober Nein gesagt haben", hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsministerin Iselin Nybø. Diese News katapultiert die Aktie zweistellig nach oben."Wir sehen deshalb einen Beitrag nun positiv", so Nybø. Norwegians neuer Geschäftsplan sehe unter anderem ...

