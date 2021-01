Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eröffnete der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) am Montag bei 177,71 Prozentpunkten geringfügig über dem Niveau der Vorwoche, pendelt er im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von 177,10 zu 177,81 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...