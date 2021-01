Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat abermals keine Veränderungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Damit würden der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren auch weiterhin auf dem inzwischen bewährten Niveau bleiben. Die Überprüfung des Rahmenwerkes der gelpolitischen Prozesse der Notenbank rücke nun allerdings immer stärker in den Fokus. Diese werde im März abgeschlossen sein. ...

