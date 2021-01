Wien (www.fondscheck.de) - Die Erfolgsserie passiver Produkte setzte sich auch im Pandemie-Jahr fort, so die Experten von "FONDS professionell".Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) hätten so viel Geld ein wie noch nie gesammelt. Dies zeige eine Analyse des Asset Managers BlackRock. Demnach habe sich das weltweite Nettomittelaufkommen der passiven Produkte auf 756 Milliarden Dollar beziffert. Damit hätten sie den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2017 übertroffen, bei dem die ETF-Branche 660 Milliarden Dollar frisches Geld habe einsammeln können. Aktienprodukte hätten 2020 unter dem Strich Mittelzuflüsse in Höhe von 410 Milliarden Dollar verbucht, Anleihenvehikel 257 Milliarden Dollar und Rohstoffprodukte 64 Milliarden Dollar. ...

