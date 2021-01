Noch 11 Tage und dann geht Symrise in die "Quiet Period". Das Unternehmen wird erst am 09. März die geprüften Zahlen für 2020 vorlegen und hat bisher keine vorläufigen Zahlen geliefert. Was verwundert, denn Symrise wurde im Dezember das Opfer eines Hacker-Angriffs, der einen grossen Teil der weltweiten IT-Struktur lahmlegte, unter anderem auch die Produktion. Hätte der Angriff einen nachhaltigen (negativen) Einfluss auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, wäre Symrise verpflichtet gewesen, eine entsprechende Ad-hoc Mitteilung zu veröffentlichen. Was jedoch nicht geschehen ist.Die Aktien haben kaum reagiert auf den Hacker-Angriff. Bekannt wurde der Vorfall Mitte Dezember und die Notierungen sanken leicht, erholten sich aber schnell wieder bis Anfang Januar. Nicht genug, um wieder an meinen Kaufkurs vom Oktober heranzukommen, aber offensichtlich sorgt sich Frankfurt nicht übermässig, dass der Hacker-Angriff einen nachhaltigen Schaden bei Symrise hinterlassen wird. Die Vermutung ist naheliegend, dass Symrise den geforderten Preis gezahlt hat, um wieder Herr über die eigene IT zu werden.

