Maritime Resource steht vor einem Jahr der Entscheidung. Zwei neue Ressourcenschätzungen, neue Bohrergebnisse und eine Machbarkeitsstudie wollen die Kanadier liefern, um dann mit dem Minenbau beginnen zu können. CEO Garett Macdonald stellte nun die Pläne detailliert vor.

Aktie von Maritime Resources niedrig bewertet

Maritime Resource (0,15 CAD; CA57035U1021) steht vor einem entscheidenden Jahr. Der Goldminer mit dem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland will 2021 mit dem Bau der MIne beginnen. Die wirtschaftlichen Daten sehen laut der vorliegenden Studie (PEA) gut aus: So plant Maritime mit dem Abbau von durchschnittlich 70.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten fünf Jahre. Das entspricht bei einem unterstellten Goldpreis von konservativ 1.800 US-Dollar je Unze einem Jahresumsatz von 126 Mio. US-Dollar und damit mehr als dem dreifachen der aktuellen Marktkapitalisierung.

Niedrige Investitionskosten, gute Infrastruktur!

Hinzu kommt, dass man niedrige Investitionskosten (Capex) für die Mine hat, denn ein guter Teil der Infrastruktur auf dem Projekt ist bereits vorhanden. Noch bis 2004 wurde die Mine von Richmont Mines betrieben. Deshalb dürfte das Genehmigungsverfahren laut CEO Garett Macdonald auch relativ zügig über

