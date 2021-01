XClinical, ein führender Anbieter von eClinical-Software meldet die Fusion mit dem französischen Unternehmen Carenity, einer sozialen Plattform, die Patienten und Betreuungspersonen weltweit unterstützt, und Fortress Medical Systems, dem Anbieter von Clindex mit Sitz in den Vereinigten Staaten, einem integrierten CTMS-System (Clinical Trial Management System) und EDC-System (Electronic Data Capture). Alle drei Unternehmen sind Traditionsunternehmen in ihren jeweiligen Märkten. Die Gruppe wird von dem deutschen Private Equity Unternehmen BID Equity finanziert. Gemeinsam werden die drei Unternehmen ein neues innovatives Data-Science-Unternehmen bilden, das auf Spitzentechnologie basiert. Die Gruppe sorgt für erstklassige Data-Science- und eClinical-Softwarelösungen und bietet somit eine vollständige Abdeckung des klinischen Entwicklungsprozesses für seine mehr als 150 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und China.

Biopharmazeutika-, Medizingeräte- und wissenschaftliche Sponsoren und globale Forschungsorganisationen (CROs) werden von progressiven und kosteneffizienten Lösungen profitieren, wie etwa Machbarkeitsstudien, Erfassung von Daten aus der realen Welt (Real World Evidence), Patientenrekrutierung, Marktzugangsunterstützung in Kombination mit EDC, CTMS, IWRS, eTMF, RBM und eCOA.

XClinical, ein führender internationaler Anbieter von eClinical-Softwarelösungen, war die erste Akquisition im Life-Science-Portfolio von Bid Equity. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 in München (Deutschland) mit der Vision gegründet, ein neues EDC-System (Electronic Data Capture) zu erstellen, das CDISC-Standards (Clinical Data Interchange Standards Consortium) verwendet, um die Bewältigung und Reduzierung des Datenmanagement-Programmieraufwands der Datenbank zu beschleunigen. Bei Marvin von XClinical handelt es sich um eine der weltweit etabliertesten eClinical-Lösungen, die Sponsoren klinischer Studien und klinische Forschungsorganisationen (CROs) die Leistungsfähigkeit ihrer Daten nutzen lässt, um klinische Studien besser zu verwalten.

Carenity ist eine führende soziale Plattform, die 500.000 Patienten und Betreuungspersonen rund um den Globus in Bezug auf rund 1.000 chronische und seltene Erkrankungen unterstützt.

Mithilfe seiner preisgekrönten Plattform und seines Data-Science-Know-hows bietet Carenity direkten, rechtzeitigen und konformen Zugriff auf reale Patientendaten. Im Jahr 2011 gegründet und mit Sitz in Paris bietet Carenity einzigartige Lösungen für Real-World Evidence (Daten aus der realen Welt), Clinical Trial Optimization (Optimierung klinischer Studien) und Scientific Communication (Wissenschaftskommunikation).

Fortress Medical Systems wurde im Jahr 1997 im Rahmen der Einführung von Clindex gegründet, einem der ersten integrierten Softwaresysteme, das für klinische Studien entwickelt wurde. Im Verlauf der Jahre wurde Clindex verwendet, um medizinische Geräte für pharmazeutische, diagnostische und Kombinationsprodukt-Studien zu unterstützen. Durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden bewältigte das Fortress Medical Team das Anwachsen des Funktionsumfangs von Clindex, sodass es sich hierbei um das flexibelste und umfassendste System auf dem heutigen Markt handelt. Fortress Medical Systems verfügt über eine weltweite Kundenbasis. Als Beleg für die Skalierbarkeit kann das Anwenderspektrum von Clindex dienen, das von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Startup-Unternehmen reicht und darüber hinaus zahlreiche klinische Vertragsforschungsinstitute umfasst.

