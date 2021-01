Wien (www.fondscheck.de) - Erneut haben die Branchenbeobachter von Morningstar Deutschland nachgezählt, welche aktiv gemanagten Investmentfonds von den Besuchern ihrer Webseite am häufigsten aufgerufen wurden, so die Experten von "FONDS professionell"."Es ist eine Binsenweisheit, dass auch die besten aktiv verwalteten Fonds früher oder später eine Schwächephase erleiden", so Ali Masarwah, Chefredakteur von Morningstar Deutschland. Denn wer das Geld von Investoren anders anlege als der Vergleichsindex gewichtet sei, der werde zwangsläufig von der Index-Performance abweichen - idealerweise häufiger nach oben als nach unten. Im Vorjahr hätten der Corona-Crash und die Turbo-Erholung die meisten Anlegerfavoriten auf Morningstar.de zumindest zeitweilig auf dem falschen Fuß erwischt - unter den Fondsfavoriten hätten 2020 vor allem Growth-Spezialisten reüssiert. ...

