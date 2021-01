DJ Spanische Mediaset stockt Beteiligung an Prosiebensat1 auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Mediaset-Tochter hat ihre Beteiligung an der Prosiebensat1 Media SE erhöht. Wie die Mediaset Espana Comunicacion SA in einer Eingabe an die spanische Wertpapieraufsicht CNMV mitteilte, hat sie für gut 100 Millionen Euro ein weiteres Aktienpaket von 3,43 Prozent an dem Medienkonzern gekauft. Inklusive der im November 2019 und März 2020 erworbenen Anteile hält Mediaset Espana damit nun 13,18 Prozent der Prosieben-Aktien.

Dem italienischen Mediaset-Konzern, der von der Familie des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrolliert wird, waren zuletzt gut 24 Prozent der Stimmrechte von Prosiebensat1 zuzurechnen, davon knapp 9 Prozent direkt und gut 15 Prozent über Finanzinstrumente. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass Mediaset an einer Übernahme von Prosieben interessiert ist.

Jüngst hat der Finanzinvestor KKR hat seinen Anteil an Prosiebensat1 auf 0,28 von 6,61 Prozent reduziert, wie aus einer am 15. Januar veröffentlichten Pflichtmitteilung des Medienkonzerns hervorgeht. Der US-Investor war erst im Mai 2020 bei Prosieben eingestiegen.

