DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNY MGF-S+P 500 DL A FH7Z IE0004234583 BAW/UFN
BNY MGF-S+P 500 EO A FH7T IE0004234476 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNY MGF-S+P 500 DL A FH7Z IE0004234583 BAW/UFN
BNY MGF-S+P 500 EO A FH7T IE0004234476 BAW/UFN
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