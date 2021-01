"Die Private Krankenversicherung ist auch 2020 weiter gewachsen. Die Gesamtzahl an Versicherungen stieg auf 36 Millionen. Die Zahl der Zusatzversicherungen wuchs um 2,4% auf insgesamt 27,3 Millionen." Dies erklärte Ralf Kantak, Vorsitzender des Verbands der Privaten Krankenversicherung, anlässlich der Pressekonferenz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Mit Blick auf die Vollversicherung habe sich die Lage der PKV verbessert, so Kantak. Das dritte Jahr in Folge wechselten mehr Menschen von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung als umgekehrt.

